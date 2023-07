El colombiano Luis Díaz recibió una importante noticia en el Liverpool

El Liverpool, elenco en donde juega el colombiano Luis Díaz, fichó al húngaro Dominik Szoboszlai, de 22 años, por 60 millones de libras (70 millones de euros) y con un contrato hasta 2028.

El centrocampista húngaro llega procedente del RB Leipzig, donde ha jugado los dos últimos dos años, después de despuntar en el fútbol austríaco.

Szoboszlai es el segundo fichaje del Liverpool en este mercado, tras hacerse con los servicios de Alexis Mac Allister, por unos 40 millones de euros.

”Los últimos tres o cuatro días no han sido fáciles, han sido muy largo, pero al final he estoy aquí. Estoy feliz y no puedo esperar para empezar a jugar. Es un club histórico, con grandes jugadores y un gran entrenador. Para mí es perfecto dar el siguiente paso en un equipo como este”, aseguró el húngaro de 22 años en los medios del Liverpool.

La carrera del centrocampista empezó en el Liefering austríaco, de donde dio el salto al RB Salzburgo, con quienes disputó 83 partidos y marcó 26 goles. En enero de 2021 firmó por el RB Leipzig y con los alemanes jugó 91 partidos, marcó 22 goles y repartió 20 asistencias. En su etapa en Alemania ganó dos copas alemanas.

Además, es internacional con Hungría, con quienes ha disputado 32 partidos y marcado siete goles. Con el Liverpool llevará el dorsal número ‘8’.