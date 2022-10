El equipo que extraña a James Rodríguez.

“Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde”, reza el dicho popular y hoy el Everton, a través de su entrenador Frank Lampard, dijo que extrañaba a James Rodríguez.

El volante colombiano no terminó de la mejor manera su paso por el club inglés, debido a que el técnico del momento, Rafael Benítez, lo borró del equipo y no le dio muchas oportunidades de jugar, lo que lo llevó a buscar otros horizontes y fue cuando apareció el Al Rayyan de Catar.

Pero después también salió Benítez del Everton y llegó el entrenador Frank Lampard, quien reveló que extraña no tener un futbolista como James, ya que le hace falta uno con sus características en el actual plantel.

“James era un tipo de jugador muy particular, un futbolista que, con toda honestidad, no tenemos ahora y eso es todo. Nos toca encontrar otras formas de conectar al equipo para que Dominic no esté aislado en su forma de jugar”, dijo Lampard.

El Everton se ubica en la posición 14 de la Premier League, mientras que James llegó hace algunas semanas al Olympiacos de Grecia, en donde viene levantando su nivel.