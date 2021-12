El fichaje que Barcelona tendría resuelto para enero

Aunque se encuentra en una situación económica complicada, en Barcelona confían en poder reforzarse durante el próximo mercado de invierno que se abre en un mes. La idea es poder reforzar una plantilla que se ha visto reducida por la marcha de Lionel Messi y las constantes lesiones de jugadores importantes.

Uno de los puestos en los que los blaugranas ya tendrían adelantado todo para conseguir un refuerzo es en la de centro delantero, posición que ha quedado huérfana tras las complicaciones médicas del ‘Kun’ Agüero y la lesión de Martin Braithwaite.

Luuk de Jong no se ha ganado la confianza para ocupar el puesto por su nivel y Memphis Depay no es un goleador de área, por lo que Xavi Hernández y su cuerpo técnico darán prioridad al fichaje.

El jugador que parece estar cerca del Camp Nou, según el diario británico The Times, es el uruguayo Edinson Cavani.

El charrúa, de 34 años, habría expresado su deseo de abandonar la Premier League y fichar con el Barcelona en enero, aunque todavía no hay negociaciones con el Manchester United.

The Times señala que aunque el United no quiere desprenderse del jugador, tampoco se plantaría para evitar su salida. Eso sí, en Barcelona se mueve porque no quieren que el fichaje implique un desembolso en forma de traspaso.

La principal ventaja de los catalanes es que cuentan con la determinación de Cavani, que confía en que todavía le restan dos temporadas en buen nivel y quiere probarse en la Liga española tras pasar por los certámenes de Italia, Francia e Inglaterra.

Incluso, de no cerrar la negociación con el United en enero, el uruguayo podría irse a Barcelona al finalizar la temporada tras acabar su contrato actual.