El insólito pedido de Jürgen Klopp, técnico del Liverpool, tras el error arbitral que anuló gol legítimo de Luis Díaz.

"No lo hicieron a propósito y no deberíamos olvidar eso. Fue un fallo, un error obvio, pero creo que debería haber soluciones. Creo que se debería repetir el partido, aunque seguramente no ocurra", dijo Klopp este miércoles en rueda de prensa.

La Premier League y el PGMOL, colegio de árbitros de la liga, liberaron este martes el audio de lo ocurrido en la sala del VAR durante el gol anulado a Díaz.

"El audio no cambia nada porque no me interesaba demasiado por qué ocurrió. Vi el resultado, vi el gol y vi que no valió", añadió Klopp, que no quiso incidir en la culpa de los árbitros.

"No estoy enfadado con ellos, para nada. No deberíamos ir a por ellos. Cometieron un error y estoy seguro que se sintieron horrible por ello", apuntó.