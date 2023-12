El mundo deportivo se rinde ante el nuevo 'Golden Boy', el mayor talento joven del planeta.

Sin embargo, pese al baño de masas y de premoniciones, Bellingham es cauto.

"Es increíble escuchar los halagos, pero no estoy de acuerdo en seer el mejor. Lo que para mí cuenta es ayudar, trato de mejorar partido a partido y estoy concentrado para ser el mejor pero todavía queda", declaró al recoger el premio.

"El Real Madrid es el equipo más grande del mundo y tener la oportunidad de jugar allí es increíble. No todo el mundo puede hacerlo y me siento muy afortunado. Los objetivos tienen que ser grande cuando juegas en el Real Madrid y en Inglaterra, de los que estoy muy orgulloso de representar. Lo daré todo y la presión es grande. Lo daré todo para dar lo mejor en ambos combinados", comentó.

"No sabría que hacer si no jugara al fútbol, así que agradezco a mi familia por haberme apoyado. El fútbol me ha dado todo lo que tengo. Es un honor y una responsabilidad ser un modelo para los pequeños. No soy perfecto, por ahora me centro en jugar al fútbol y disfrutarlo, ese es el mensaje que les puedo dar", sentenció.

Bellingham fue el rey de la noche y, como tal, recibió la corona. La primera de muchas, por mucho que quiera negarlo.

Nota tomada de EFE.