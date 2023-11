El padre de Luis Díaz levantó la voz por la liberación de los secuestrados en Colombia.

"A todos los hermanos del monte, a todos los grupos legalmente constituidos y no legalmente constituidos los llamo a la reflexión, a que dialoguemos, que hagamos un diálogo con los altos mandos de nuestro país para que Colombia, no en un año o en dos años, pero dentro de tres o cuatro años sea un país de paz", dijo Díaz en una rueda de prensa en el municipio de Barrancas, del que es oriundo.

"Alzo la mano y pido al presidente y a la gente del monte, unámonos, hagamos esfuerzo y hagamos un país bonito", expresó Díaz.

El padre del extremo de la selección colombiana, que también se reunió este viernes con el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, relató que sufrió los primeros dos o tres días del secuestro por "cuestiones de alimento" .

"No teníamos ubicación ni nada de esas cosas. Luego sufrí un cambio a los tres días, cuando parecía que ya estaba en las manos del Eln y ya me hablaban diferente, me trataban diferente", expresó el hombre, que compareció ante la prensa junto a su esposa, Cilenis Marulanda.

Sin embargo, dijo, que no tiene "quejas por ningún lado", que la única presión que sintió fue por "las caminatas".