$!El portero colombiano Davis Vásquez no seguirá en el AC Milan y jugará en Inglaterra

El guardameta de 25 años tiene contrato con el AC Milan hasta el 30 de junio de 2026, aunque aún no ha disputado ningún encuentro oficial con el primer equipo ‘rossonero’, al que llegó hace ocho meses tras jugar 34 encuentros en el Guaraní paraguayo.

Hace unos meses cuando el arquero fue anunciado como nuevo jugador del AC Milan, mencionó que “estoy muy feliz de empezar esta nueva aventura. Obviamente es un equipo grandísimo, entonces estoy realmente feliz. Esto es un sueño cumplido”, dijo el portero colombiano Devis Vásquez.

El exarquero de Guaraní de Paraguay también aseguró que “elegí el número 77 porque una persona muy cercana a mí y que aprecio muchísimo me lo pidió. Yo con mucho gusto queriendo devolver todo lo que ha colocado en mí y todo lo que ha dedicado en mí y me ha ayudado sentí que era una manera de devolver todo lo que me ha dado”.

Ahora, en su nuevo equipo, portará el número 36, así lo informó el Sheffield Wednesday de Inglaterra, por medio de sus redes sociales.

