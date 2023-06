El presidente del Besiktas de Turquía no tiene a James Rodríguez en su radar

Aunque el deseo de James Rodríguez sea continuar en Europa, todo parece indicar que el panorama real es más complicado de lo esperado. Durante los primeros días del mes de junio se había dicho que Besiktas de Turquía era su destino, tanto que hasta se llegó a afirmar que existía un acuerdo verbal.

Sin embargo, nada de esto parece ser real luego de las declaraciones dadas en las últimas horas por el presidente del club, Ahmet Nur Cebi, quien en rueda de prensa se mostró desconocedor en lo absoluto hasta del nombre del colombiano. Al ser consultado por si el ‘10′ estaba en su agenda, este respondió.

“¿Cuál era su nombre? ¿Rodríguez?”, tras el cuestionamiento se le vio escribiendo en una agenda lo que parecía ser el nombre del volante y, posteriormente, con una risa tímida complementó diciendo: “No, no está en nuestra agenda”.

Además de esto, el directivo dio a entender que no serían muchas las contrataciones que harían para pensar que a James se le abriría un lugar: “Como Besiktas, hemos completado nuestros preparativos. Con 2 o 3 refuerzos terminaremos la próxima temporada como campeones. Continuaremos en el camino con nuestro maestro Senol”.

El presidente aclaró que hace poco acabaron el contrato con una estrella europea que no rindió, situación que no quisieran repetir: “Nuestro contrato con Dele Alli ha terminado. Era un jugador que nos hacía mucha ilusión cuando llegó. No volverá. No obtuvimos lo que esperábamos de él. Espero que se recupere como jugador”.

Ahora bien, para James este nuevo portazo de un club europeo parece obligarlo a poner nuevamente sus cartas sobre la mesa y barajar, porque al menos de momento, su deseo expresado públicamente de seguir en Europa no va a ser. Habrá que esperar unos días más para saber si algún equipo se lanza a fichar el colombiano que no tiene lugar desde hace dos meses.