El video de Messi antes de la final de la Copa América que conmueve a Argentina

Era 10 de julio de 2021. La selección Argentina salió al Maracaná en Brasil para hacer historia y ganar la Copa América.

El onceno liderado por Lionel Messi derrotó a la anfitriona Brasil 1 a 0 y se quedó con la Copa América por primera vez en 28 años.

Este triunfo supuso para los hinchas el fin de una ‘maldición’ que recaía sobre el equipo.

La preparación y el desenlace de esa Copa América se cuenta ahora en un mini documental que Netflix estrenará el 3 de noviembre.

En ‘Sean Eternos’ hay varias escenas nunca antes vistas por los hinchas. Entre ellas una muy especial.

En el camerino, el capitán alienta al equipo antes de salir a jugar a la final, con unas palabras que han calado en el corazón del país.

“Ya sabemos lo que es Argentina, lo que es Brasil. Hoy no quiero decir nada de eso, hoy quiero darles las gracias muchachos, quiero darles las gracias por estos 45 días. Se los dije el día de mi cumpleaños: se armó un grupo espectacular, un grupo hermoso y lo disfruté muchísimo. 45 días en donde no nos quejamos de los viajes, de la comida, de los hoteles, de la cancha, de nada. ¡45 días sin ver a nuestra familia muchachos, 45 días! El Dibu (Emiliano Martínez) fue papá... fue papá y no pudo ver a la hija todavía, no le pudo hacer upa. El Chino (Martínez Quarta) igual, lo vio un ratito no más y ¿todo por qué? por este momento. Porque teníamos un objetivo muchachos, teníamos un objetivo y estamos a un pasito de conseguirlo, a un pasito. ¿Y saben qué es lo mejor de todo? Que depende de nosotros. Depende de nosotros ganar esta Copa. Así que por eso ahora vamos a salir, vamos a levantar esa copa y la vamos a llevar para la Argentina, para disfrutarla con nuestra familia, con nuestros amigos, con la gente que bancó siempre a la Argentina. Lo último, y con esto termino: no existen las casualidades. ¿Saben qué? esta Copa se tenía que jugar en la Argentina y Dios la trajo acá para que la levantemos en el Maracaná, para que sea más lindo para todos. Así que salgamos confiados y tranquilos que esta la vamos a llevar para casa.

El video en el que dice estas palabras recorre la internet desde tempranas horas de este 2 de noviembre y emociona a hinchas de la albiceleste, a puertas del Mundial de Catar 2022.