Emotivo fin de semana en el balompié europeo

El Real Madrid no se relaja. Luuk de Jong evita la sentencia de LaLiga. El Atleti se descuelga

El empate entre el Manchester City y el Liverpool, en un partidazo que deja la Premier aún abierta para ambos, el tanto 'in extremis' del holandés Luuk de Jong que da un sufrido triunfo al Barcelona en casa de un Levante que podría casi haber sentenciado la Liga española en Favor del Real Madrid, que aganó sin apuros la Getafe, los pinchazos del Milan y Nápoles, que aprietan la lucha por el 'scudetto', y la buena entente por fin mostrada por el trio mágico del París Saint Germain, Mbappé-Neymar-Messi, destacab en el fin de semana del fútbol europeo.

Tras la victoria europea en terreno del Chelsea ofreciendo además una muy buena imagen, el Real Madrid afrontaba ante su vecino Getafe ()2-0) un partido que podía ser una 'trampa' en su deseo de mantener su amplia distancia al frente de LaLiga. Llegaba un rival en lucha por asegurar la salvación, rocoso y el conjunto madridistas reservaba a su cerebros Modric y Kross, para dar paso a la juventud de Camavinga y de Valverde en busca de guardar reservas ante la vuelta del martes frente al Chelsea.

Sin embargo, el Real Madrid de Carlo Ancelotti se puso serio, metido en el partido y con un Vinicius recuperando galones. Dominó y controló, y ya se fue al descanso en ventaja tras un gol conexión brasileña: centro delicioso con el exterior de Vini y remate de cabeza de Casemiro. Luego siguió todo igual, y pronto se fue al 2-0. Con todo sentenciado, hasta se dio paso ala vuelta de Gareth Bale a jugar en el Bernabéu, lo que no hacía desde el 26 de febrero del 2020. Recibido y seguido con pitidos sus toques. Al final se celebró la victoria.

El Barcelona sigue segundo, igualado a puntos con el Sevilla, pero estuvo muy cerca de tirar todas sus escasa opciones de luchar por el título. Visitaba al colista, el Levante, que también viste de azulgrana. Y se encontró con un equipo muy peleón, que le puso muy complicadas las cosas, además de haber salido los de Xavi Hernández excesivamente relajados. En el minuto 52, los locales encontraron su justo premio y se pusieron 1-0, en penalti anotado por José Luis Morales, y tres después se pitó por mano una nueva pena máxima a favor de los levantinistas.

Pudo ser el 2-0 que dejase ya muy lejos de la opción del título al Barcelona, pero no fue así. No lo tiró bien Roger Martí y lo desvió Ter Stegen. Espoleó a un conjunto barcelonista que recuperó el brillo, la verticalidad y peligrosidad de los últimos meses, y que volvió a encontrar a su fichaje invernal talismán Aubameyang, que puso el 1-1 (m.59), para ya con un Levante golpeado mentalmente poner cuatro minutos después el 1-2 con Pedri. Reaccionó el Levante, que igualó con un nuevo penalti, a cinco minutos del final. Desde hacía un año no se le pitaba un penalti en contra al conjunto barcelonés. Saltó al campo el espigado Luuk de Jong y de cabeza, una vez más, puso el 2-3 en favor barcelonista.

En un abrir y cerrar de ojos se pasó de quedar ya sentenciado el título en favor del Real Madrid, a que le Barcelona siga soñando con unas cuentas que le hacen aún creer que pueden remontar al conjunto madridista. Siguen a 12 puntos, con un partido menos.

El PSG por fin encuentra a su 'trio mágico'