Los jugadores intentaron olvidar que no había aficionados en las gradas, ni familiares a punto de saltar al césped para fotografiarse en un momento siempre especial. (Foto: Tomada de Twitter @realmadrid / VANGUARDIA)

Juntos hicieron el ritual, alzarla al cielo de Madrid con el confeti de fondo y sonando el clásico "We are the champions" de Queen. (Foto: EFE / VANGUARDIA)