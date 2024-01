Estas son las figuras de la selección Colombia sub-23 que no estarán en el Preolímpico

La selección Colombia sub-23 comenzará su participación en el Torneo Preolímpico de fútbol este sábado 20 de enero, bajo el mando de Héctor Cárdenas.

El estratega ya se encuentra en Venezuela, donde se disputará este certamen, con todos sus convocados, y en la lista hay varias ausencias notables.

Son varios los deportistas que no participarán en esta competencia, ya sea por decisión técnica, porque nunca estuvieron en el proceso o porque sus clubes decidieron no prestarlos, ya que para esta competencia no están obligados a hacerlo.

Los ausentes

Con apenas 20 años, Yáser Asprilla no estará en esta competencia, en la que seguramente Colombia va a extrañar la ‘magia’ del talentoso volante.

Asprilla era un jugador que se esperaba estuviera presente, especialmente por su experiencia en el fútbol de Inglaterra y con la selección de Mayores, en donde ya ha estado convocado.

Otro que se esperaba ver, pero que lamentablemente para el equipo cafetero no estará, es Jhon Jáder Durán.