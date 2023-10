Estos son los audios del VAR en medio del polémico gol de Luis Díaz que le fue invalidado al Liverpool.

"La imagen mostró que Luis Díaz estaba en posición reglamentaria, sin necesidad de utilizar una segunda línea. En un lapso de concentración en el momento, el VAR perdió la atención en la decisión que se había tomado en el campo e incorrectamente comunicó 'chequeo completo', confirmando incorrectamente la decisión de campo. Lo hizo sin comunicarse con el asistente del VAR", añade.

"El partido se reanudó inmediatamente y después de unos segundos, el operador de repeticiones y el asistente de VAR se dieron cuenta de que la decisión sobre el campo hacía sido fuera de juego, pero no se comunicó a los árbitros del campo en ningún momento del partido. El equipo del VAR consideró si se podía volver a parar el partido, pero el protocolo no permite eso y decidieron que no se podía intervenir", explica.