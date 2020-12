"Estoy bien, en pocos días juego": James sobre su regreso

En las conferencias de prensa previas a los últimos cinco juegos siempre fue interrogado por el estado de salud del colombiano, a lo que siempre respondía que no iba a estar disponible porque se estaba recuperando de un problema en la pantorrilla.

"No estamos preocupados por él, solo tristes porque James es un jugador importante para nosotros. Si no está listo no vamos a forzarlo para que regrese", dijo en su momento el entrenador italiano.

Lea también: Un brote de COVID-19 pospone el partido entre el Everton y el City

Además, en sus declaraciones afirmó que la idea era que el volante de 29 años "se recupere bien" porque el club lo necesita en el mejor nivel para los juegos importantes.

"La temporada acaba en mayo y lo necesitamos en la mejor forma posible para los duelos claves de la campaña", manifestó Ancelotti.

Le puede interesar: Everton gana en el Boxing Day, con un partidazo de Yerry Mina

James se perdió los juegos ante Chelsea, Leicester, Arsenal, Manchester United (Copa de la Liga de Inglaterra) y Sheffield. Tampoco iba a actuar en el partido ante Manchester City, que se disputaba el pasado lunes y que finalmente tuvo que ser cancelado debido a un aumento de casos de covid-19 en el equipo que dirige Pep Guardiola.

Tras esas ausencias, ahora el mismo jugador fue el encargado de confirmar que está listo y cerca de regresar a las canchas con su club. "Ya estoy bien, en unos pocos días juego", aseguró el volante en una transmisión con el streamer 'FlexZ', lo que indica que podría aparecer en el compromiso ante el West Ham este viernes primero de enero.

Además: Este martes inicia la fecha 16 de la Liga de España

James no juega desde el 5 de diciembre cuando terminó con un golpe tras el empate del Everton 1-1 contra Burnley en la fecha 11 de la Premier.

Desde entonces su equipo ha logrado cuatro victorias en cinco partidos: 1-0 ante Chelsea, 2-0 sobre Leicester, 2-1 al Arsenal, caída 2-0 frente al Manchester United (Copa de la Liga de Inglaterra) y triunfo 1-0 con Sheffield.

Estos resultados tienen al Everton es tercero en la Liga inglesa con 29 puntos y un partido menos (con el City). Está a 3 unidades del líder, Liverpool.