Exjugador del Atlético Bucaramanga pidió disculpas por caso de racismo en Brasil

El antioqueño, jugador de Bahía, compartió su versión de los hechos y afirmó que todo se debe a una confusión.

"En ningún momento fui racista con los jugadores, ni con Gerson ni con ninguna otra persona (...) Pasa que cuando hacemos el segundo gol llevamos la pelota a la mitad para reanudar el juego rápidamente, ahí Bruno Enrique amaga y yo arranco a correr, me devuelvo y le digo a él que juegue rápido por favor, que el 'juego es rápido, hermano, juega serio'", narra el colombiano de 23 años en un video publicado en las redes sociales de su club.

Ramírez continúa en su relato y explica que en medio de esa discusión que tiene con Bruno Enrique interviene Gerson, quien después lo denuncia por racismo.

"Gerson no sé qué me habla ahí, me dice algo pero no comprendo mucho porque no sé portugués. No entendí qué me dijo y yo le dije 'juegue rápido, hermano'", dice.

Agrega que "paso por el lado de él a seguir la pelota, no sé qué entendió, él se devuelve, yo voy por la pelota y él va a buscarme, me persigue y yo sin saber qué pasaba me le voy por detrás porque no quería entrar en peleas con nadie. Ya después él sale a hablar que lo traté de 'calle la boca, negro' en portugués cuando yo realmente no hablo portugués fluido, apenas llevo un mes en Brasil".

El antioqueño reitera que no profirió ninguna palabra racista a su rival porque "no está de acuerdo" con esos términos y reveló que él también fue víctima de insultos en el juego, pero no les dio importancia pues las tomó como expresiones que se dan al calor del partido.

"Bruno por allá en una jugada me llama gringo de mierda pero no presto mucha atención a eso, imagino que él lo dijo porque pensó que yo había dicho un término racista en contra de Gerson, pero nunca lo tomé mal...normal".

El "Indio" contó que la situación le está haciendo pasar un "momento complicado" a su familia y a él. Finalmente pidió disculpas por lo sucedido.

"Mi familia recibió muchos mensajes de violencia. Espero que pronto se solucione esto porque quiero estar bien, yo solo vine a Brasil a jugar, a hacer las cosas bien para mi futuro, para aportarle al club que me dio la confianza y espero que de corazón todo se solucione. Pido disculpas a la gente que escuchó, si Gerson escuchó mal lo que dije le digo que en ningún momento hablé mal de él ni de racismo, espero que pronto se solucionen las cosas", concluyó el antioqueño.

Ya hay denuncia formal

Gerson, jugador que señaló haber sido víctima de racismo por parte del colombiano, ya formalizó ante la Policía de Brasil su denuncia en contra de Ramírez.

"Vine a hablar sobre lo que pasó, pero no vine a hablar solamente sobre mí. Hablo por mi hija, que es negra. Por mis sobrinos, mi padre, mi madre, amigos. Por todos los negros", dijo el futbolista en un vídeo publicado en las redes sociales de Flamengo justo después de comparecer ante la Policía.

Según la agencia Efe, la Comisaría de Crímenes Raciales y Delitos de Intolerancia (Decradi) de la Policía Civil de Río de Janeiro abrió una investigación de oficio para verificar si procede o no la denuncia por "injuria racial" que habría ocurrido en el partido del domingo, cuando el Flamengo se impuso por 4-3 ante el Bahía por el Brasileirao.

Juan Pablo Ramírez sigue apartado del primer equipo de Bahía, club al que llegó el pasado 9 de noviembre procedente de Atlético Nacional.