Falcao recibe críticas a pesar de sus tres goles en España

Falcao García, de 35 años, regresó hasta Madrid después de estar 8 años en otros equipos del fútbol europeo: Mónaco, Chelsea, Manchester United y Galatasaray.

En el Atlético de Madrid logró consagrase como el mejor 9 del mundo y ganar un Copa del Rey y una Liga de Europa. En su regreso al barrio de Vallecas, en el sur de Madrid, vuelve a dar pinceladas de lo que fue la cima de su carrera.

No ha jugado un partido completó y ya le marcó al Cádiz, al Getafe y al Athletic Club. Con esto escaló en la tabla de goleadores y se ubica quinto a 2 goles de igualar lo hecho por Vinicius Jr, del Real Madrid, que es segundo con 5 tantos.

Pese a lo anterior el colombiano; que se espera esté en la convocatoria de Reinaldo Rueda para afrontar los compromisos ante Uruguay, Ecuador y Brasil por las Eliminatorias al Mundial de Qatar, recibió críticas.

El periodista español Manolo Lama, se refirió al “3” del Rayo Vallecano afirmando que este no logrará pasar de los 10 goles España esta temporada. Para él este arranque positivo del Tigre no significa que se mantendrá en un alto nivel y que no presentará problemas físicos.

“Yo digo que Falcao va a anotar menos de 10 goles”, dijo Manolo y agregó: “¿Es que tengo que decir lo que vosotros queráis, coño? Es que estos se piensan que meter goles es como meter canastas”.