Filtraron la fuerte discusión entre Kylian Mbappé y el presidente del PSG.

Kylian Mbappé, ante la negativa de alargar su contrato y de continuar esta temporada en el París Saint-Germain, fue apartado de la disciplina del primer equipo y se entrenó junto a los descartes.

Ahora, parece que el club francés y Mbappé han alcanzado una tregua pese a que L'Equipe desveló este sábado que Al-Khelaïfi y Mbappé mantuvieron un encontronazo en el despacho del presidente catarí, que supuestamente amenazó con dejarle sin jugar durante todo el curso: "¡Vas a ver, no volverás a jugar!", a lo que el delantero respondió: "¿Voy a ver? ¿Voy a ver el qué? Serás el único presidente que no me hace jugar".

Después, sin embargo, la situación se tranquilizó, Kylian Mbappé regresó a los entrenamientos y Luis Enrique le incluyó en la lista de convocados para enfrentarse al Toulouse, aunque finalmente aguardará su turno en el banquillo junto a Ousmané Démbéle.

El último fichaje del PSG y uno de los más importantes del verano para el club francés, también iniciará desde el banquillo el choque ante el Toulouse. Luis Enrique ha elegido un once en el que la principal novedad es el regreso de Marquinhos al centro de la defensa y la presencia de Fabián Ruiz en el centro del campo. Vitinha adelantará su posición y Marco Asensio estará junto a los suplentes.

De este modo, el París Saint-Germain salió al terreno de juego con Donnarumma en la portería; Hakimi, Marquinhos, Skriniar y Lucas Hernández en defensa; Zaïre-Emery, Ugarte y Fabián Ruiz; y por delante Vitinha, Gonçalo Ramos y Lee Kang-in.