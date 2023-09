Fuerza Juan Guillermo: El difícil momento en el plano personal que vive Cuadrado

Muchas veces los aficionados y la prensa se quedan con lo que sucede únicamente en el plano deportivo, dejando a un lado que los atletas también son humanos y tienen que lidiar con situaciones adversas, como todos.

En la actualidad, Juan Guillermo Cuadrado no la pasa del todo bien, porque no es titular en el Inter de Milán, de hecho no actuó en la victoria de su equipo ante el Milan, en la Liga italiana, donde los Nerazzurri se impusieron 5-1.

En su reciente paso por la selección Colombia, el experimentado jugador disputó 45 minutos contra Venezuela, pero una lesión lo dejó en el banco ante Chile.

Ahora, a Juan Guillermo Cuadrado se le vio muy golpeado, por el fallecimiento de su abuelo, Miguel Ángel Bello.