El Liverpool de Jurgen Klopp ha vuelto por sus fueros. Es actualmente, quizás, el equipo más en forma del Viejo Continente. Lo evidenció este domingo en sus propias carnes un Manchester United del noruego Ole Gunnar Solskjær, que encajó una sonora derrota casera (0-5), dejando mudo a todo un Old Trafford que ya vio como los ‘reds’ llegaban al descanso con un contundente y favorable (0-4).

Entre semana, en Liga de Campeones, ‘Los Diablos Rojos’ levantaron tras el descanso un 0-2 ante el Atalanta. Esta vez no solo fue imposible, sino que incluso aumentó una goleada que pudo ser mayor (roja a Paul Pogba, minuto 60), pero el Liverpool se apiadó de su ilustre anfitrión.

El denominado ‘Teatro de los Sueños’ fue para los hinchas del United todo un lugar de pesadillas, tanto que un buen número de ellos abandonaron ya el estadio a falta de media hora.

Tampoco hubo color en el duelo a distancia entre el local Cristiano Ronaldo y Salah.

El egipcio anotó tres goles, dio una asistencia y se convierte en el jugador africano con más goles anotados en la Premier (107); el portugués vivió una sequía, desesperación e impotencia. Mal pintan las cosas para el United, en especial para su técnico.

Eso sí, el líder sigue siendo el Chelsea, vigente campeón de Europa y que abusó de un Norwich al que endosó todo un 7-0. Tres de esos goles fueron obra del joven Mason Mount, un gran jugador. A un punto de los ‘blues’ está el Liverpool y a dos el Manchester City de Pep Guardiola, que ganó con facilidad en su visita al Brighton (1-4). El United queda a ocho puntos de la cabeza.

Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, destacó que el resultado que logró su equipo este domingo en el estadio del Manchester United (0-5) “es una locura”.

Es la primera vez que el United pierde por 0-5 en Old Trafford desde 1955.

“¿Qué puedo decir? ¿Esperaba esto? No. Lo que hicimos arriba fue una locura. Presionando, recuperando la pelota y marcando goles increíbles. En el descanso les dije que teníamos que jugar incluso mejor”, dijo Klopp a Sky Sports.

“El resultado es una locura. Pregunté si ha habido algún encuentro como este en la historia y, si no lo ha habido, tardará en volver a repetirse. Los jugadores han escrito una bonita página en los libros de historia. Es especial, pero no vamos a celebrarlo como locos, porque respetamos a nuestros rivales. El United no está en su mejor momento”, añadió el técnico alemán.

Ole Gunnar Solskjaer, entrenador del Manchester United, aseguró que la derrota contra el Liverpool por 0-5 es el momento “más negro” desde que llegó al conjunto inglés.

El entrenador noruego es el gran señalado tras la desastrosa derrota en el clásico de Inglaterra y habló sobre el partido y sobre su futuro en Sky Sports.

“No hay mucho que se pueda decir. Es el día más negro desde que llegué aquí. No lo hemos hecho lo suficientemente bien. La responsabilidad es mía. Yo soy el que ha preparado al equipo para el partido”, dijo Solskjaer a los medios de comunicación.