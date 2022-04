¿Hay egoísmo de los compañeros con Luis Díaz en Liverpool?

En el ambiente hay una pregunta recurrente: ¿El brillo de Luis Díaz en el Liverpool podría generar diferencias entre los habituales titulares del equipo?

Antes de que el atacante llegara al cuadro inglés, el interrogante era si el colombiano, procedente del Porto, tendría continuidad en la ofensiva de un elenco plagado de estrellas, entre ellas el egipcio Mohamed Salah, el brasileño Roberto Firmino, el portugués Diogo Jota y el senegalés Sadio Mané, este último que jugaba en la posición del guajiro.

Ahora, frente a la sorprendente adaptación de Lucho, quien en tres meses ya suma tres asistencias, cuatro goles -el más reciente al Manchester United- y en algunas presentaciones se percibe que falta más solidaridad de sus compañeros con él, la duda es a quiénes poner a competir tras el buen nivel de todos.

El más “afectado” con la llegada de Díaz fue Jota, quien perdió la titularidad (Mané pasó a jugar por el centro).

Esta semana, previo al juego con el Manchester United que el elenco Red ganó 4-0, su técnico, el alemán Jürgen Klopp, salió al paso frente a los medios ingleses ante dicha discusión, aún más de cara a los desafíos que tiene por delante la escuadra: la pelea por la Premier, la FA Cup y la Champions.

Si bien Mané y Díaz son de perfiles similares, Klopp aseguró que el arribo del colombiano no ha afectado el esquema de su conjunto y que, al contrario, se potenció el rendimiento. “Conozco a Sadio desde hace casi seis años, nunca ha necesitado competencia para ser la mejor versión de sí mismo. Ha rendido constantemente a un nivel increíblemente alto”, explicó Klopp.

Con velocidad y desequilibrio, Díaz ha formado, al lado de Salah y Mané, un tridente de lujo.

Al guajiro, que juega por la banda izquierda, ya lo han probado por la derecha, aunque no se ha mostrado tan cómodo como lo hace en su puesto habitual, desde el cual logró anotar ante el United y asistir precisamente a Mané.

Con este último, Klopp también ha experimentado como centro delantero y le ha funcionado. Dijo que no está seguro de que traer a Díaz haya afectado esa parte del juego de Mané, pero que jugar de centro también le viene bien a Sadio.

“Sadio tuvo algunos problemas físicos desde que volvió –tras el duelo de eliminatorias al Mundial–. No podía utilizar su inmenso físico cada cierto tiempo. Antes del partido contra el City, pensé que se parecía al Sadio físico que conozco y por eso pudo hacer el partido que hizo –anotó 2 goles en la victoria 3-2–”, destacó el estratega.

Díaz y Mané han jugado juntos en nueve encuentros y, en dos, el criollo ha dado paso al ingreso del africano.

Por ahora los esquemas tácticos de Klopp le vienen funcionando con goles y triunfos en un elenco en el que cada uno de sus jugadores se bate como si fuera una final y con la ilusión de mantener su lugar en la escuadra.

Se gana el respeto

Miguel Cadavid, entrenador de fútbol y Licenciado en Educación Física de la Universidad de Antioquia, indicó que con el poco tiempo que Díaz lleva en el Liverpool, ya logró lo más difícil, meterse en el corazón del hincha y del técnico.

“A veces se ve egoísmo de parte de algunos jugadores con el colombiano. Pero él, pese a ser tan nuevo, se viene ganando el respeto de sus compañeros con fútbol. No solo es solidario, sino que además rinde demasiado en la cancha en las dos fases, ofensiva y defensiva”.

Cadavid añadió que Díaz no puede bajar la guardia en lo que realiza. “Física, táctica, técnica y mentalmente no puede aflojar en ninguno de esos cuatro aspectos. No debe desentonar en su comportamiento, preparación y entorno, no puede cambiar su intensidad para jugar”.