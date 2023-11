Hijo de Iván René Valenciano reaccionó ante la captura de su padre en Estados Unidos.

“Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo; Y cuando pases por los ríos, no te ahogarás. Cuando camines por el fuego, no te quemarás; las llamas no arderán en tí. ISAÍAS 43:2″, agregó Aldair.

Las palabras de la esposa

Ety Parada, esposa de Iván René Valenciano, habló con el diario El Heraldo de Barranquilla sobre la situación que vivió el exfutbolista colombiano en territorio estadounidense, en donde fue detenido por, aparentemente, manejar en estado de embriaguez.

“La verdad, él tuvo un accidente llegando a la casa, en Weston, Florida. Se chocó al entrar a un shopping center. Venía otro carro y lo impactó por el lado del pasajero. Lamentablemente, el día anterior habíamos asistido a una reunión familiar donde él había ingerido alcohol. En ese momento, en la sangre todavía tenía rezagos de alcohol. Entonces, cuando le hicieron la prueba, le salió”, manifestó Parada, en declaraciones al medio barranquillero.

Según explicó la pareja del exfutbolista, las autoridades tomaron la decisión de detener a Valenciano, pero afirmó que “lo más importante es que está bien, no pasó nada, no pasó a mayores. Solo fue un choque normal de automóviles”.

De igual manera, Parada descartó que Valenciano estuviera consumiendo drogas y manifestó que Iván René “es una persona que no consume drogas. Aparte de eso, de que le encontraron rezagos del alcohol del día anterior, pues él también está medicado. Entonces, algunos medicamentos también hicieron mucha fuerza para que el examen saliera positivo”.

Finalmente, la esposa agregó que el exfutbolista quedó “libre de todo” y que está dedicado a entrenar niños.