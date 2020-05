$!Hoy vuelve el fútbol en la Liga de Alemania, donde actúa el colombiano Jhon Córdoba

Millones de aficionados estarán hoy, a partir de las 8:30 de la mañana, sentados frente a un televisor para ver el regreso de la primera de las cinco grandes ligas del fútbol mundial, tras más de dos meses sin jugar por la pandemia de COVID-19 que azota al planeta.

Los protagonistas serán los alemanes, quienes jugarán a puerta cerrada la fecha 26 de la Bundesliga, una competencia que lidera el Bayern Múnich, y en la que faltan nueve jornadas para finalizar. Por ahora, todos los encuentros serán a puerta cerrada y a los estadios solo ingresará el personal necesario para disputar el compromiso, transmitirlo por televisión y cumplir con los requerimientos de la organización.

Para miles de aficionados del balón será más que un simple encuentro de la Bundesliga, pues significará el regreso del fútbol al más alto nivel, por lo que se espera, según dijo Karl-Heinz Rummenigge, presidente del Consejo Directivo del Bayern Múnich, “miles de millones de espectadores” desde todo el planeta.

Arrancan duro

El derbi de la cuenca Ruhr será el encargado de abrir la jornada de la Bundesliga, en un duelo estelar entre el Borussia Dortmund y el Schalke 04, quienes tienen una dura rivalidad.

Si se miran las estadísticas de la historia del derbi, alguien que siga el fútbol alemán actual puede sorprenderse de que de un total de 179 enfrentamientos, el Schalke haya ganado 71 y el Dortmund solo 61, frente a 47 empates.

Además, para el Dortmund el partido es casi una final, pues está a cuatro puntos del líder, por lo que no ganar lo complicaría en sus opciones de pelear el título hasta el final.

La jornada de hoy se completará con cinco juegos más.

Turno para Córdoba

El Colonia cuenta con el colombiano Jhon Córdoba para su regreso a la Bundesliga, mañana, ante el Mainz 05. El delantero ha marcado 10 goles en 21 partidos disputados y será el referente en el ataque de su equipo.

La que no estará apoyando al equipo del colombiano, tras 12 años haciéndolo, es la mascota: Hennes, una cabra, que no había faltado nunca, pero que no podrá estar para cumplir con el protocolo que implementó la competencia.

Por lo demás, los ojos del mundo estarán en todas las canchas alemanas, a la espera de que no se presente ningún contagio y que, así sea a puerta cerrada, se pueda disfrutar del deporte más popular del planeta. ¡Jueguen señores!