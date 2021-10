James con molestias vuelve a aplazar su debut en Qatar

“Hace muchos días que no estoy entrenando, quisiera ponerme un par de días bien, entrenarme bien para poder jugar, porque si no estás al 100% es duro, todos los jugadores están muy bien preparados. Yo si quisiera unos días para poder entrenarme bien y cuando esté listo poder jugar, si el técnico lo quiere”, dijo el colombiano el de 30 años en su presentación. Por tanto, el nacional decidió no disputar minutos en el encuentro que su equipo disputó con el Al-Khor el pasado 27 de septiembre.

Se esperaba que estuviera este sábado para enfrentar al Al-Ahli por la quinta fecha que la Liga qatarí, pero no será así. El que pasara por el Envigado, Banfield, Oporto, Mónaco, Real Madrid y Bayern tiene en sus planes jugar hasta después de la fecha Fifa que, en Suramérica, finalizará el 14 de octubre cuando Colombia enfrente a Ecuador en el Metropolitano.

El paraguayo Hernán Pérez, del Al-Ahli, le preguntó al Balón de Oro del Mundial de 2014 si ya estaba listo para jugar, a lo que James respondió: “Sí, pero quiero entrenar más. Vamos a ver qué pasa, quizás después de la fecha Fifa”.

