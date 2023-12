James Rodríguez confiesa las cotidianas situaciones que lo alejaron del fútbol de Qatar.

James Rodríguez llegó al fútbol de Qatar tras un paso por la Premier League de Inglaterra, liga en la que no logró consolidarse.

No logró adaptarse

Precisamente, uno de los elencos que marcó la vida de Rodríguez, según el mismo jugador fue el Al Rayyan de Qatar y no precisamente por un tema futbolístico, sino cultural.

Sin duda alguna, miles de críticas cayeron sobre el jugador, quien en ese momento tomó la decisión de jugar en el fútbol del país sede del que sería el próximo Mundial de fútbol.

En este territorio predomina el islam, una religión que tiene entre sus principales costumbres comer con la mano derecha (la izquierda no porque es utilizada para higiene personal).

Esta situación fue complicada para el 'cafetero' quien confesó en medio de una entrevista para el medio O diario dos esportes que siempre pedía cubiertos ante la insistencia de quienes lo rodeaban.

“Allá todos comen con la mano y eso para mí también fue difícil. Todo el mundo mete la mano y come, me lo pasaban así y prefería no comer. Les decía que estaban locos”, mencionó el capitán de la selección Colombia.