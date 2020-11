James Rodríguez estaba desesperado por salir del Real Madrid

Mientras James Rodríguez se prepara para aportar su talento con la Selección Colombia en la Eliminatoria Sudamericana, Carlo Ancelotti, el entrenador del Everton habló para medios oficiales del club del desespero del futbolista en el Real Madrid y su presente en Inglaterra.

“Primero que todo, él quería encontrar un club donde pudiera jugar frecuentemente. Comparado con el Real Madrid, en donde no jugaba mucho y él quería un nuevo desafío, estaba desesperado por jugar y encontró un gran lugar”, sostuvo Ancelotti.

El entrenador italiano, con quien el mediocampista colombiano vivió su mejor momento en el Real Madrid, en su primera temporada, también reconoció que las buenas relaciones con el futbolista incluyeron para que James aterrizara en el Everton.

“Él me conoce, yo lo conozco a él. El club tiene un gran proyecto y quiere demostrar, y creo que ha encontrado un buen lugar para demostrar sus cualidades", dijo el estratega.

Además, valoró una vez más las condiciones futbolísticas de James, que desde su debut en el Everton ha mostrado que su calidad sigue intacta a pesar del último año donde estuvo relegado en el Real Madrid.

"Es un jugador muy talentoso. No pierde un pase, ni un control, no falla en los remates. Él no juega para complicarse, juega sencillo el fútbol”, concluyó Ancelotti.