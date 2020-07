James Rodríguez estaría gestando su salida del Real Madrid

Una vez más el colombiano James Rodríguez quedó por fuera de la convocatoria del Real Madrid, que jugará este lunes ante Granada por la jornada 36 de la Liga de España.

Ya es la segunda vez que el volante nacional queda fuera de la convocatoria, la primera fue en la fecha 34, para el cotejo ante Athletic Club de Bilbao, en aquella ocasión el propio Zinedine Zidane, señaló que fue el propio jugador el que había pedido no ser incluido en la nómina viajera para el duelo en San Mamés.

En esta ocasión, el técnico francés no ha dicho el motivo de la no inclusión de James Rodríguez en la lista de viajeros, por lo que todo parece indicar que el cucuteño no volverá a vestirse de blanco en lo que queda de temporada y que lo que está buscando es una salida del club ‘merengue’ para la próxima temporada.

Lo anterior se desprende de las versiones de prensa en España, en las que se indica que James Rodríguez está forzando su salida del Real Madrid.

Lo que dice la prensa

En el diario El País de Madrid, cuya nota se titula “James acelera su salida”, se señala que: “mientras Zinedine Zidane despeja sin entretenerse las preguntas sobre las ausencias de James Rodríguez en las convocatorias del Real Madrid, el futbolista ha puesto en marcha la maquinaria para buscar de manera activa un club al que mudarse el curso que viene, según fuentes cercanas al jugador”.

Se recuerda además que el colombiano desapareció por primera vez de una lista sin razones médicas en la visita del equipo a San Mamés el domingo pasado. Después de la victoria (0-1), el técnico francés dejó una explicación de la ausencia repleta de incógnitas: “es él que ha querido quedarse fuera por un tema suyo, y ya está”, dijo Zidane, que se negó a extenderse en las explicaciones. “Esto son cosas nuestras. No te voy a hablar nada más de eso”.

Cabe recordar que el colombiano tampoco se vistió para recibir el viernes al Alavés en el Alfredo di Stéfano, donde el equipo compareció con 22 jugadores en lugar de con los 23 que permiten las normas de la reanudación. Después del partido, la pregunta que se encontró Zidane no fue por qué se había quedado fuera de la lista por segunda vez consecutiva, sino si iba a volver a jugar en el Real Madrid. “No lo sé”, fue la escueta contestación.

Añade el diario El País que: “este sábado James se presentó con normalidad en la ciudad deportiva para ejercitarse con el grupo de los jugadores que no habían sido titulares en la octava victoria consecutiva tras el confinamiento. A falta de más relato público sobre las ausencias de un futbolista sano, desde el club apuntan en la misma dirección del entorno del colombiano: sospechan que intenta protegerse de una lesión mientras maniobra en busca de un traspaso. Esta especie de ‘rebeldía light’ de James, o modalidades similares, es una estrategia habitual con la que algunos jugadores tratan de que un club les abra la puerta más de lo que preferiría”.