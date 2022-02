James Rodríguez habló sin filtro en una transmisión de Twittch

"Con todos los de la Selección no tengo ningún problema, nunca. Se dijo en su momento que con Muriel, con él juego desde los 19 años. Yo como con ellos en el comedor, nos sentamos David Ospina, Falcao, Camilo Vargas y Lucho Muriel... como yo no hablo con la prensa en Colombia me tiran duro, pero no pasa nada, aguanto las balas".

"¿Peleado con Falcao?, no, cómo voy a pelear con una persona que es como un hermano mío. Tenemos una relación de hace 12 años; todo eso es mentira, no crean todo lo que dice esa prensa, algunos son tóxicos. Es todo mentira. En el grupo tenemos una relación fantástica, de buen ambiente, lastimosamente no se nos dan los resultados, pero el ambiente es bueno y con Falcao y los otros tengo una relación fantástica", dijo.

Sobre el tema, el 10 de la Selección Colombia dio la cara: "Sobre los silbidos, creo que hicimos un buen partido y lo dimos todo hasta donde se pudo. No se pudo concretar, pero la gente debe ver el esfuerzo que hicimos, luchamos hasta el final y los silbidos me lastimaron".

Y agregó que "Si yo tengo un partido malo, que me piten, que me silben y todo lo que quieran, que me digan de todo. Pero el partido fue bueno. En Barranquilla hay momentos que nos han apoyado mucho y otras veces no y es normal, no siempre la relación entre la Selección y los hinchas tiene que estar bien. Lo asumimos, pero creo que hemos dado muchas alegrías y trabajaremos para dar más".

La Selección, que está por fuera de la zona de clasificación del Mundial, volverá a Barranquilla en marzo para jugar contra Bolivia y después visitará a Venezuela.

Su futuro fuera de la Selección

El '10' de la Selección Colombia no excluyó ninguna de las preguntas de sus seguidores, con respecto a su actualidad en la liga de Catar aseguró: “por lo menos estoy jugando. Al equipo en la Liga no se nos ha dado los resultados, pero en Copa vamos bien, la idea es poder ganarla. Por lo menos estoy jugando, estoy haciendo las cosas bien, ya llevo muchos partidos jugados, estoy contento por eso, porque hace mucho tiempo no jugaba tantos partidos en línea. Estoy haciendo goles, asistencias, y para eso vine acá, para poder jugar y coger ritmo, y ver qué pasa después también”.

Rodríguez aseguró que no sabe hasta cuando estará en Al-Rayyan, pero que quisiera irse. “Hasta cuándo en Catar. No sé, uno no sabe lo que va a pasar. Aunque sí me gustaría irme ya para otro lado. Estoy compitiendo y haciendo las cosas bien personalmente, haciendo goles y pases; en la parte grupal, como que no nos hemos entendido mucho, pero al final es todo nuevo, ojalá terminemos de la mejor manera; tengo salud, que es importante, y en la parte física estoy perfecto”, comentó.

Entre otras cosas, sostuvo que no descarta la posibilidad de volver a Europa, pues considera que cuenta con las condiciones.

"Otra buena opción es ir a Estados Unidos, que me gusta mucho, pero falta tiempo para definir eso. Me gustaría para retirarme, porque es un país que me gusta mucho, además estaría más cerca de mi hija (Salomé), que vive en Miami. Hace muchos años me voy de vacaciones allá”, aseguró.

Además, no titubeó en hablar sobre su pasado en Everton y la posibilidad de regresar.

“Sí volvería, por qué no. Es un club en el que me hubiera gustado estar más tiempo, con hinchas increíbles. Pero me topé con un técnico que no quería contar conmigo; yo quería estar ahí, lastimosamente son cosas de gustos y el técnico no quiso contar conmigo, es respetable. Hasta el último día me entregué al máximo, y ese es el recuerdo que quiero dejar en cada equipo”.