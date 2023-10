James Rodríguez le respondió a los críticos del Sao Paulo tras la goleada sufrida ante el Palmeiras.

No obstante, James solo jugó el primer tiempo y se fue cuando el encuentro iba 3-0. De hecho, antes del descanso, en atención a la prensa, James apuntó a la remontada, pero su entrenador Dorival Júnior tenía otros planes.

Jürgen Klopp explicó por qué Luis Díaz no jugó con el Liverpool en la Liga Europa

Jürgen Klopp explicó por qué Luis Díaz no jugó con el Liverpool en la Liga Europa.

Jürgen Klopp explicó por qué Luis Díaz no jugó con el Liverpool en la Liga Europa. ( )

Allí, James intentó comandar las acciones ofensivas, pero no pudo evitar que Palmeiras le pasara por encima a su equipo.

El cuadro paulista tuvo un fin de semana tranquilo, tras derrotar 3-0 a Gremio, en un duelo donde James Rodríguez fue figura al aportar dos magistrales asistencias, pero el miércoles pasado recibió un golpe que aún no termina de asimilar, luego de caer 5-0 ante el Palmeiras.

El Sao Paulo de Brasil no termina de encontrar el desempeño adecuado que le permita salir de los últimos lugares del Campeonato Brasileirao y eso ha generado tensión al interior del equipo y también con los hinchas, quienes no dudan en hacer reproches.

“Lamentar el primer tiempo, no hicimos un buen primer tiempo bueno. Si ellos hicieron tres. ¿Por qué no podemos hacerlos también? Tenemos el talento para ello. Falta mucho todavía y tenemos que intentarlo”, dijo James en la transmisión oficial.

A pesar de los ajustes nominales, Sao Paulo no logró reaccionar, cayó 5-0 y sigue con problemas en la tabla de posiciones, en la que está lejos de los primeros lugares y con inconvenientes en el tema del descenso.

Lea también. Lionel Messi persigue un nuevo reconocimiento ¿De qué se trata?

Luego de la dura derrota, el mediocampista 'cafetero' reapareció, al compartir unas fotos del entrenamiento y escribió una frase donde invitó al optimismo. “A seguir ¡Vamos!”, escribió el 10 en su cuenta oficial de Instagram.

Por su parte, el entrenador del Sao Paulo, Dorival Júnior, señaló en rueda de prensa que “fue duro para todos nosotros, eso incluye a todos los que forman parte de nuestro grupo de trabajo. Creo que es una responsabilidad que hay que compartir. Tiene que haber consecuencias, pero tenemos que tener equilibrio”.

Lea también. ¿Nada que temer? Se conoció porqué Luis Díaz no jugó en la victoria del Liverpool ante el Toulouse

También se refirió a la situación de no poder ganar de visitante. “Es una situación que nos molesta, estamos trabajando muy duro para revertir esta situación (no ganar de visitante). No teníamos la fuerza que encontramos en nuestro campo para vencer a nuestros rivales. Necesitamos estar más atentos a todo esto”, agregó el director técnico.

En la próxima fecha, Sao Paulo enfrentará a Athletico Paranaense, el domingo 29 de octubre a las 2:00 p.m.