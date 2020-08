James Rodríguez: “quiero ir a donde pueda jugar, donde pueda ser feliz“

James Rodríguez habló de su actualidad y su futuro en una entrevista con Daniel Habif, en la que dejó en claro que dejó en claro que ha tenido una temporada frustrante, y que su futuro no saldrá de España, Inglaterra o Italia.

En lo que respecta a su última temporada en el Real Madrid bajo las órdenes del francés Zinedine Zidane, señaló: “es frustrante llegar a tu casa sin sudar el uniforme, porque sé que tengo las condiciones para jugar siempre, pero por otras personas no puedo hacerlo”, indicó James.

Y recalcó: “si yo fuera alguien malo, que no puede jugar, digo ‘bueno, vale’, pero como he dicho antes, soy una persona que quiere ganar siempre”.

De acuerdo al volante colombiano, “Zidane tiene gusto por otros jugadores y es respetable, no me voy a meter en esas cosas. No he tenido la mismas chances de otros compañeros, influye mucho todo”.

Y en lo que respecta a su futuro inmediato, Rodríguez comentó aún no tener definido nada, pero que muy prontamente se definirá en hacia dónde irá a jugar”

“Ahora hay muchas cosas, está acabando todo, el tema del virus paró todo y algunos clubes no tienen tanto. En unos días sé para dónde voy, pueden pasar días o semanas. En estos momentos no sé”, dijo James.

Y añadió que “todavía no sé si Italia, España o Inglaterra, es una duda que tengo y no sé, pero sí quiero ir a donde pueda jugar, donde pueda ser feliz y donde sienta que puedo ser querido por todo el mundo”.

Cabe recordar que por James Rodríguez hay una novela en la que lo han vinculado con Nápoles y Milán en la Serie A de Italia, así como con Manchester United de la Premier League y Atlético de Madrid de España, incluso, con el Benfica de Portugal, entre otros clubes.

Sólo queda esperar a ver qué le deparará el futuro próximo al volante de la selección Colombia, quien a la pregunta de ¿quién ha sido el mejor jugador colombiano de la historia?, no dudó un instante y afirmó claramente: ¡yo!

Cabe recordar que El volante colombiano tuvo muy poca participación está temporada y solo jugó ocho de los 38 partidos que tuvo el equipo en la Liga Santander. El jugador cuenta con ofertas de Italia, Inglaterra y España por lo que el club estaría dispuesto a venderlo para la próxima temporada.