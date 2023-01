El colombiano James Rodríguez, que juega en el Olympiacos de Grecia, aseguró que cuando el técnico español Rafa Benítez llegó al Everton le dijo que él ya era un jugador mayor y que para su equipo prefería futbolistas jóvenes, razón por la cual salió en 2021 del club británico.

En una transmisión de Twitch con el jugador portugués de fútbol sala Ricardinho, el futbolista de 31 años reveló que “el entrenador me dijo el primer día de la pretemporada ‘mira, ya tú estás mayor, tienes 30 años, yo prefiero tener gente joven, gente con mucha fuerza, con mucha energía, que corra, así que búscate club’”.

“Yo le dije al gerente: en tres meses, este va a estar fuera. Yo algo de fútbol sé. Yo ya estuve con él y es jodido, y a los tres meses, fuera”, aseguró el colombiano, que fue elegido esta semana como el mejor jugador del mes en la liga griega.

Después de eso el exfutbolista del Real Madrid y del Bayern Múnich empezó a buscar nuevos horizontes y aceptó la oferta del Al-Rayyan, de Catar, por la ilusión de jugar un Mundial con Colombia en ese país.

“No fui por mucho dinero, sino porque quería jugar. Decía ‘juego el Mundial, me va bien y puedo irme’, pero nos quedamos afuera (de la Copa del Mundo) por un punto”, reveló.

El jugador también reconoció que tuvo una pequeña “diferencia” con Reinaldo Rueda, extécnico de la selección Colombia, quien lo marginó de las convocatorias en buena parte de las Eliminatorias.

“Con el entrenador tuve un roce, no fue nada grave, pero no estuve en seis partidos y en esos seis partidos hubiera podido hacer algo más. Después en los últimos cuatro partidos estuve y no hemos podido hacer las cosas bien. Pero ya pasó, en mi pensamiento está ahora poder llegar a la próxima Copa del Mundo”, añadió.

Igualmente recordó lo “increíble” que fue jugar en el Real Madrid y ser dirigido por su ídolo, Zinedine Zidane.

“Para mí fue algo increíble porque yo lo veía jugar a él. Después lo tuve como entrenador y fue algo único estar ahí con él”, comentó.