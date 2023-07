Júlio Baptista se confesó y contó detalles de su carrera profesional

Ganador en los equipos en los que jugó y un futbolista brillante son las principales características de Júlio Baptista, exjugador brasileño.

El deportista, que vistió las camisetas de clubes como Real Madrid, Arsenal y Sevilla, además de su selección, visitó Bucaramanga y habló con esta redacción sobre su carrera, su actualidad y todo lo que piensa del mundo del fútbol.

El jugador estuvo en la capital santandereana en el desarrollo de Soccer Lab, evento que busca jugadores para promoverlos y llevarlos al profesionalismo.

Pregunta: ¿Cómo lo ha tratado Bucaramanga y qué ha podido conocer de la ciudad?

Respuesta: Muy bien, aunque no tuvimos mucho tiempo para conocer la ciudad, porque estamos trabajando bastante con el tema de la selección de los chicos.

P: ¿A qué está dedicado?

R: Estoy como entrenador, desde hace cinco años, cuatro de ellos con el Valladolid, y ahora estoy en la quinta temporada con el Valladolid.

P: Regresemos 22 años. ¿Qué recuerda de su paso por el Sao Paulo?

R: Fue una época muy bonita, en la cual consigo establecerme como profesional en el club de mi corazón (Sao Paulo), en donde empecé desde niño y para mí fue una gran alegría debutar ahí, con mi gente y luego acabé saliendo, y la verdad fue de las mejores cosas que elegí.

P: ¿Qué le dejó su paso por el Sevilla de España?

R: Llegué al Sevilla en un momento en el que era un equipo de mitad de tabla, había jugadores importantes como Pablo Alfaro, Javi Navarro, José Antonio Reyes y Darío Silva. Yo llegué como un desconocido, porque yo frecuentaba la selección brasileña sub-23 y sub-20, pero en España nadie me conocía y fui como un segundo mediocentro, pero en tres meses, el técnico Joaquín Caparrós, me cambió de posición y eso dio un giro brutal en mi carrera porque me ayudó muchísimo y conseguí hacer una carrera diferente a la que podía hacer. Joaquín me dijo que viéndome entrenar la posición adecuada no era mediocentro ni delantero, sino de mediapunta. Fueron dos años espectaculares, en donde marqué 50 goles, que en esa época era muy complicado de hacer. Acabé perdiendo una Bota de Oro con el que hoy es mi presidente, Ronaldo, pero muy feliz porque en ese paso la gente me conoció en Europa y se me abrieron las puertas para entrar al mejor equipo del mundo, que es el Real Madrid.

P: ¿Cómo fue esa experiencia en el Real Madrid?

R: Me habría gustado que fuera mejor. Nosotros encontramos una transición, que no era muy buena, de muchos cambios de entrenadores y creo que por eso no funcionó tanto. Pero la experiencia de jugar con tantos cracs juntos valió y fue una etapa muy bonita conseguir ganar una Liga (de España) con el Madrid. Creo que fue una de las experiencias más lindas de mi vida.

P: ¿Quedó pendiente ganar la Liga de Campeones de Europa?

R: Cuando el rival está bien y tú no, se genera una situación desestabilizadora, porque no encuentras la forma de estar por encima del rival, que en ese caso era el Barcelona.

P: ¿Coincidió con muchas figuras en la selección brasileña pero no pudo jugar mucho, por qué?

R: Nosotros teníamos a los mejores del mundo jugando juntos y yo estaba seleccionado con ellos, con una gama de jugadores increíbles y cuando tuve la oportunidad, en la Copa América 2007, la aproveché muy bien. Jugué la final, marqué y gané. Yo resaltaría más a los compañeros, que eran increíbles fenómenos y por eso no tenía espacio.

P: ¿Cuál fue el compañero más fiestero que tuvo?

R: No tanto fiesteros. Cada jugador vive su experiencia, hay algunos que salen más que otros. Pero sí tuve compañeros muy irreverentes y graciosos, como Roberto Carlos y Ronaldo.

P: ¿Cuál fue el mejor jugador con el que compartió cancha?

R: Creo que (Zinedine) Zidane.

P: ¿Era más que Ronaldo?

R: Los dos. Entre estos dos.

P: ¿Todavía le duele la eliminación de Brasil en el Mundial de Sudáfrica 2010?

R: Sí, siento como algo que me quedó, porque yo gané la Copa América y la Confederaciones, y no pude hacer frente al Mundial, que para mí era algo muy personal. Me dolió muchísimo perder con Países Bajos, en cuartos de final, pero así es el fútbol y maduras mucho, creces.

P: ¿Siente que le fue mal en algún equipo?

R: Siempre fui un jugador muy inquieto, que me gustaba trabajar y nunca tuve problemas para encajar en ningún equipo.

P: ¿Esperaba la eliminación de Brasil en Catar 2022?

R: Esperaba ver jugar a Brasil con Argentina en semifinales, pero infelizmente no pudo ser.

P: ¿Cree que le alcanza a Neymar para llegar al Mundial 2026?

R: Creo que sí. Sigue siendo uno de los mejores jugadores que tiene Brasil, debe llegar con más experiencia y ojalá Ancelotti pueda armar un equipo que le ayude a la selección a conquistar.

P: ¿Cuál fue el momento más feliz de su carrera?

R: No tengo uno puntual, pero recuerdo con mucho cariño la final de la Copa América 2007, en donde marqué un gol contra Argentina.

P: ¿Le gusta Carlo Ancelotti como técnico de Brasil?

R: Sí. Creo que el fútbol no debe tener banderas. Yo sé que la gente al final por ser un país tan caluroso con el fútbol, la gente no ve a un entrenador de otra nacionalidad, pero durante mucho tiempo hemos dejado bastantes cosas, no hemos evolucionado en otras y no hay una transición importante de entrenadores, para suplir los que se están quedando mayores. Por eso está esa ‘laguna’ que hoy se ve en Brasil.

P: ¿Ya comió hormigas culonas?

R: (Risas) Todavía tengo pendiente probarlas.