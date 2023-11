Jürgen Klopp reveló que el secuestro del padre de Luis Díaz le cambió la vida al cuerpo técnico y el plantel del Liverpool.

Incluso, pensó en no disputar el partido. “No me sentía bien con que jugáramos al fútbol en este momento, no nos parecía bien, pero teníamos que hacerlo. Así que lo hicimos y los chicos encontraron la manera”, dijo el estratega.

Klopp valoró que el deporte y el fútbol puede ser “el lugar seguro de los jugadores, donde olvidan los problemas personales que traen desde casa. Para los futbolistas o la gente del deporte en general o lo que sea, el equipo en el que estás es el lugar seguro y debe ser el lugar seguro. Eso es lo que 'Lucho' podría utilizar nuevamente a partir de un momento específico”.

También reveló cómo fueron esos días y la manera en la que manejaron la situación con Luis Díaz. “Cuando estábamos con él, no hablábamos sobre eso, no le hacíamos preguntas. Si recibimos noticias, las recibimos entonces, pero no tenemos que pedirlas. Sabemos cómo se siente, así que no necesitamos preguntar sobre eso. Cuando él está aquí, es todo normal”, mencionó Klopp.

El miedo también se apoderó del plantel y el cuerpo técnico del Liverpool. “Siempre tienes miedo por su papá en este caso y él es amigo nuestro y esa es la diferencia. Pero la única manera que lo entiendo es que Lucho tenía que tomar la decisión, Lucho me tenía que decir: ‘quiero entrenar’”, apuntó Klopp.

Como reflexión, este suceso lamentable, sirvió para saber que cuenta con un gran grupo de jugadores. “El grupo siempre ha estado unido, incluso antes de este episodio, pero en este momento es bueno ver que a todos les importa”, reconoció, aplaudiendo la manera en la que sus jugadores mostraron su apoyo al colombiano.