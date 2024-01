La dura enfermedad que ha enfrentado, en silencio, el francés Thierry Henry

Thierry Henry, histórico exfutbolista francés, es recordado por la ‘magia’, goles y gambetas que demostró cuando estaba en la actividad profesional.

Sin embargo, el atacante, que también ganó la Copa del Mundo y la Eurocopa con su selección, reconoció que sufrió depresión en algunos momentos de su carrera, a pesar de ser un deportista exitoso.

Lea también: Jarlan Barrera entrega pistas de su regreso al fútbol profesional colombiano

“A lo largo de mi carrera, y desde mi nacimiento, he debido tener depresión. ¿Lo sabía? No. ¿Hice algo para remediarlo? No. Pero me adapté a un cierto modo de vida”, manifestó el exfutbolista en el pódcast “The Diary of a CEO” de Steven Bartlett.

El galo reveló que durante la parte más dura de la pandemia de COVID-19 volvió a vivir episodios de depresión y aseguró que se ponía a llorar.

“Las lágrimas venían solas. ¿Por qué? No lo sé, pero quizás estaban ahí desde hacía mucho tiempo”, explicó Henry, quien en la entrevista destacó que esta situación podría ser originada por su búsqueda de aprobación por parte de su padre, quien siempre buscaba que él rindiera de la mejor manera en las canchas de fútbol.