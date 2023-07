La grave denuncia de las jugadoras de la selección de Zambia sobre su técnico

El diario británico The Guardian destapó un escándalo que salpica al seleccionador nacional del equipo de fútbol femenino de Zambia, clasificado al Mundial que se realizará en Australia y Nueva Zelanda del 20 de julio al 20 de agosto.

Bruce Mwape fue denunciado por abusos sexuales a varias futbolistas, además la asociación de fútbol de ese país ya había informado a la Fifa de que existía una investigación abierta desde 2018.

Bajo anonimato, una futbolista declaró a The Guardian lo siguiente: “Si Mwape quiere acostarse con alguien, tienes que decir que sí. Es normal que el entrenador se acueste con las jugadoras de nuestro equipo”.

De otro lado, una fuente cercana a las jugadoras, aseguró que ellas han recibido amenazas para no decir nada. “La Federación se hace la de la vista gorda”, manifestó. “Lo esconden porque la selección ha tenido buenos resultados”, agregó.

“Es su manera de mostrar al público y a las autoridades el éxito y una buena imagen. Pero por detrás, la cosa es muy fea”, le indicó a ese diario.

El secretario general de la Federación de Fútbol de Zambia, Adrian Kashala, dijo en un comunicado oficial que “no tenemos quejas oficiales de nadie sobre las acusaciones, las cuales consideran son muy graves”. Así mismo, anunció que se están investigando.

“Colaboraremos con la policía de Zambia y las otras partes interesadas... Preferimos que un organismo independiente como la Fifa pueda manejar las investigaciones. Vamos a poner sanciones; tenemos suficientes reglas y regulaciones dentro del fútbol con las que podemos lidiar”, explicó el presidente de esa federación, Andrew Kamanga.

El diario The Guardian también contactó a la policía de Zambia y a la Fifa. “Tenga en cuenta que, como política general, el comité de ética independiente no comenta si se están realizando o no investigaciones sobre supuestos casos. Como de costumbre, cualquier información que el comité de ética quiera compartir será comunicada a su discreción”, señaló un portavoz del ente que rige el fútbol mundial.

Zambia es uno de los cuatro equipos africanos clasificados al Mundial y compartirá el Grupo C con España, Japón y Costa Rica.