La mala hora de Gerard Piqué, nada le sale bien al defensa español

Al escándalo que se armó por su separación de la colombiana Shakira, por una presunta infidelidad, el defensa español Gerard Piqué ha sumado malos resultados en el campo con el Barcelona, por lo que está en el ojo del huracán.

El más reciente capítulo es el mal partido que tuvo con el Barcelona, donde además es culpado por el primer gol del Inter, pues se ve claramente cuando pide calma y el jugador rival, Nicolo Barella, le gana la espalda y manda el balón al fondo de la red.

En redes han compartido de nuevo unas palabras de Piqué de 2020, cuando luego de la goleada 8-0 dijo: “si me tengo que ir para que venga sangre nueva, me iré. Hemos tocado fondo. No se puede ir por Europa así”.

Ahora, por su mal presente, a Piqué no le perdonan su bajo rendimiento y en redes han empezado a pedir su salida del club catalán.

En su defensa, Julio Salinas, exjugador del Barcelona, sostuvo que “Piqué merece respeto y admiración. Nos olvidamos rápido de Sergio Busquets y de él y de lo que han hecho en trece años. Todos los futbolistas tienen un inicio y un final y en el fútbol llega un momento que quizás no estas para jugar en ciertos equipos. Claro que hay errores importantes pero las críticas son desmesuradas. Ha pasado con Leo Messi y con otros tantos que no parece que la gente se acuerde”.

Ahora además de las críticas se dice desde España que Piqué está inquieto y algo molesto, pues al parecer, Shakira estará en el Mundial de Qatar, en la inauguración junto a Dua Lipa y la popular agrupación coreana de K-Pop, BTS, según revelaron algunos medios internacionales.

Por ahora, mientras a Piqué le piden que se vaya del Barcelona y lo chiflan en los partidos, a Shakira la han visto en su rol de mamá junto a sus hijos en las actividades que los pequeños tienen, y generando expectativa por su nueva producción “Monotonía”, una bachata a dúo con Ozuna, en la que se dice, hay frases directas al defensa español.