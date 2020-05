“La reactivación del fútbol es la única salida que encontramos”: Carlos Ferreira, presidente de Alianza Petrolera

De las dificultades económicas que afronta, del acuerdo de reducción de salario de los jugadores y de la reactivación de la Liga BetPlay, el presidente de Alianza Petrolera, Carlos Orlando Ferreira, dialogó con Vanguardia.

El directivo del cuadro ‘aurinegro’, que fue protagonista la temporada pasada y que en las ocho fechas que se alcanzaron a disputar también ocupaba las posiciones de privilegio, indicó que “fueron unas tres semanas de negociaciones. Yo les hice una radiografía a los jugadores de la situación financiera que está atravesando el equipo y el fútbol colombiano. Esa radiografía básicamente era que hoy los patrocinadores han suspendido los aportes; al no tener fútbol, no tenemos las taquillas. La televisión no se está transmitiendo y los derechos están muy mermados. Necesitaba que entendieran que ellos están en su casa, que no tenemos los recursos para pagar las nóminas que veníamos haciendo”, dijo el directivo, que reconoció la voluntad del plantel para llegar a un acuerdo.

Dicho acuerdo comprende tres fases, la primera, ante el actual panorama que los mantiene en casa y sin entrenamientos en cancha; la segunda, cuando eventualmente se reanude el fútbol a puerta cerrada y la tercera, una vez se reabran las puertas al público en los estadios.