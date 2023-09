Lionel Messi arremetió en contra del PSG y los seguidores franceses.

De igual forma, el futbolista fue sincero sobre su decisión de ir al París Saint-Germain, y señaló que a pesar de sus 'malos ratos', y de no haber sido como lo imaginaba, no cambiaría su decisión.

"(Con Kylian Mbappé y los jugadores de Francia) la verdad que re bien con él, con todos. Después era entendible: estábamos en el lugar donde habíamos ganado la final y culpa, entre comillas nuestra, no habían sido campeones del mundo ellos otra vez. Fui el único jugador (campeón) que no tuvo reconocimiento aparte de los otros 25 jugadores", mencionó Messi.

"Se dio así. La verdad que no fue como esperaba, pero siempre digo que las cosas pasan por algo. Y si bien yo ahí no estaba bien, me tocó ser campeón del mundo ahí. Todo pasa por algo. Tenía que ser así", expresó el rosarino.

Lionel Messi y sus comentarios sobre su paso por el PSG

Para nadie es un secreto, el paso de la estrella argentina, Lionel Messi, por el PSG, no le trae buenos recuerdos a quien muchos consideran, el mejor jugador de fútbol de la historia.