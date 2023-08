¿Llega al club 'merengue'? Conozca el nuevo capítulo de la novela Kylian Mbappé al Real Madrid

"Creo que la plantilla está cerrada y todos los jugadores están focalizados en esta temporada. Alguien puede cambiar de idea, no lo sé, pero no tengo miedo de esto", manifestó Ancelotti.

Durante este miércoles 30 de agosto, ha salido una versión de que el Real Madrid está haciendo los últimos ajustes para contratar a Kylian Mbappé.

Vozpópuli cita a fuentes del Real Madrid para dar en primicia esta información. No entrega cifras del posible fichaje, pero sí explica que Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, ha accedido finalmente a hacer una oferta al PSG por Kylian Mbappé.

No obstante, a esta información se sumó la del periodista Josep Pedrerol que en El Chiringuito sostuvo que "Mbappé no jugará en el Real Madrid esta temporada. El Real Madrid no va a hacer ninguna oferta antes del viernes".

Kylian Mbappé, de 24 años y campeón del mundo con Francia en Rusia 2018, además de ser subcampeón en Qatar 2022 y goleador del certamen, tiene contrato con el París Saint Germain hasta el fin de la temporada 2024 y existen diferencias con el club parisino debido a que este pretende recibir dinero a cambio por su traspaso, pero si cumple su contrato quedará libre y de esta forma el elenco francés se quedará con los bolsillos vacíos.