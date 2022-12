Los conmovedores mensajes de varios futbolistas tras la muerte de Pelé

No han sido pocos los mensajes conmovedores que figuras deportivas han hecho lamentando la muerte de Pelé, el 'astro' del fútbol y tres veces campeón mundial, que murió este jueves luego de padecer un cáncer de colon desde 2021.

Uno de los primeros en pronunciarse fue el exfubolista español, Iker Casillas, quien en sus redes sociales aseguró que era un día muy triste para el deporte.

"Día muy triste para el fútbol. Se nos va un mito de este deporte. Admirado y querido. DEP Pelé", escribió el exarquero.

Quien también se pronunció fue el deportista Sergio Ramos, del París Saint-Germain Football Club.

"Hablar de leyenda o de figura histórica se queda corto. Simplemente, se nos ha ido #ORei. El fútbol te recordará siempre. Descansa en paz, Pelé. To say he was a legend is an understatement. #ORei is gone. Football will always remember you. Rest in peace, Pelé", puntualizó Ramos.

El exentrenador español Jose María Gutiérrez también dio su sentido pésame en su cuenta de Twitter, afirmando que se va uno de los mejores futbolistas.

"Día triste para el mundo del fútbol. Se nos va uno de los mejores jugadores de todos los tiempos ,descansa en paz, Pelé", afirmó.