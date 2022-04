Los hechos llamativos que dejó el fin de semana en las principales ligas del fútbol europeo

La Premier mantiene la lucha en todo lo alto de la clasificación entre el Manchester City y el Liverpool, manteniéndose el punto de ventaja en favor del primero. Y es que ambos se impusieron en su respectivo compromiso de la trigésima jornada con el mismo marcador (2-0), si bien de forma mucho más cómoda para los 'ciudadanos'. Eso sí, lo de Pep Guardiola lo hicieron a domicilio, mientras que los de Jurgen Klopp lo lograron en su Anfield. Dos victorias sin gran esfuerzo ante las importantes citas que uno y otro tienen la próxima semana en cuartos de final de la Liga de Campeones.

La victoria del City en su visita al Burnley, penúltimo clasificado, prácticamente quedó ya sentenciada antes de la media hora de juego, a la que llegaron los 'ciudadanos' ya con el favorable 0-2. El segundo tanto obra de un Ilkay Gündogan que se convierte en el jugador alemán que más goles ha marcado en la historia de la Premier, con 34. Además, los de Guardiola solventaron sin sobresaltos la presión a la que apenas un par de horas antes le había puesto el Liverpool, con su triunfo sobre el Watford y que le ponía momentáneamente como líder.

El Liverpool también se adelantó pronto en el marcador ante el Watford, equipo también en zona descenso. Los 'red' se adelantaron con el portugués Diogo Jota en el minuto 22, pero no fue hasta cerca de la conclusión cuando sentenciaron su triunfo, merced a una pena máxima ejecutada por el brasileño Fabinho (m.89). Se aleja ya a catorce puntos del líder el Chelsea, que está 'tocado' por cuestiones extradeportivas aunque mantiene la tercera plaza.

En cambio, llega a la cita europea el Chelsea, que debe medirse al Real Madrid. Lo hace en medio del nerviosismo societario que se vive en el seno del club, por las medidas adoptadas por el gobierno británico por la invasión rusa de Ucrania y que afectan, en este caso, al ruso Román Abramóvich, que debe vender la entidad futbolística londinense. Al equipo, que no puede comprar ni vender, le afectan y mucho. Los jugadores, el técnico, no saben qué pasará; y se nota sobre el césped. La prueba: la sorprendente derrota casera, con goleada incluida, ante un Brentford (1-4) en lucha por no descender, con todos los tantos en la segunda mitad y pese a que se adelantaron los locales. La alegría, al margen de cualquier color de camiseta, fue ver como el segundo tanto visitante, el del 1-2, lo marcaba el danés Christian Eriksen, que hace apenas un mes volvió a los terrenos de juego tras su importante problema de corazón sufrido en plena Eurocopa.

