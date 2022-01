Luis Fernando Muriel fue demandado por alimentos por su exesposa

Según comentó el medio deportivo, Rentería Bryon confirmó dicha demanda explicando que Muriel no ha cumplido con lo acordado luego de la separación pactada en el 2020.

Paula Andrea y Luis Fernando tienen tres hijas de cuatro, seis y ocho años, pero todo parece indicar que el futbolista no ha cumplido con sus obligaciones desde hace varios meses.

“Yo no quería formar un escándalo ni mucho menos entrar en un problema con él, pero en vista que no me responde y no he tenido avances en el proceso acudo a hacer la denuncia. De un tiempo para acá no está cumpliendo como debe ser”, manifestó.

“No está ejecutando los pagos por los valores que se acordó. Además, habíamos llegado a un acuerdo que él pagaba el colegio de las niñas y su salud. Ahora me dijo que asumiera eso yo. Él ha dejado de responder como debe desde que se casó con su nueva pareja”, añadió.

Muriel no se quedó callado ante semejantes acusaciones y este martes respondió a través de un fuerte comunicado hecho por su abogado.

En su cuenta de Instagram, el goleador aclaró en qué consiste el pleito económico que tiene con su exesposa. El jugador señaló que él no ha incumplido en ningún momento con las obligaciones que tiene con su hijas y detalló cuál es el proceso judicial que está vigente entre ellos.