Luis Suárez habló de su futuro y confesó detalles de la interna del Barcelona con Lionel Messi y Neymar.

“De momento, lo que quiero es descansar. Hablé con mi abogado un par de cosas y ojalá se dé. Por ahora, Leo Messi no me mete fichas para que vaya. No sé dónde voy a jugar, necesito descansar y disfrutar lo que logré en este tiempo”, dijo Luis Suárez en diálogo con Juan Pablo Varsky en ‘Clank’.

Además, en 53 partidos, convirtió 26 goles y entregó 17 asistencias. El experimentado delantero uruguayo terminó contrato con el club brasileño y aunque se habla de su paso al Inter Miami, para jugar con su amigo Lionel Messi, aún no hay nada claro.

“Fue en un partido contra el Ajax porque Leo venía jugando de falso nueve. Yo jugaba con Ney, abiertos. Leo me dice en el partido: ‘Gordo, andá vos de nueve que yo me abro a la derecha’. Ahí me empecé a sentir bien. Luis Enrique nos preguntó si estábamos cómodos y ahí empezamos a jugar todos ahí arriba. Había que respetar al mejor jugador del mundo que venía de ganar todo con Guardiola”, explicó Suárez.

Además, reveló detalles de la interna del Barcelona y su relación con Messi y Neymar, tanto dentro, como fuera del campo.

“Decían ‘cómo van a hacer para jugar los tres’, pero sabíamos que, si cada uno cumplía nuestra función, íbamos a hacer grande al Barcelona. Lo grupal quería triunfar, no había egoísmo. Me ponía feliz cuando Ney o Leo metían un gol. Me daban los penales y tiro libres para que ganara la Bota de Oro. Afuera de la cancha era espectacular entre los tres, siempre nos hacíamos bromas”, dijo el 'charrúa'.

También tuvo palabras para Marcelo Bielsa, ahora entrenador de la selección de Uruguay, quien recientemente lo volvió a llamar a la escuadra 'Celeste'.

“Nos tenemos respeto mutuo. Es el fútbol, después que cada uno saque sus conclusiones. Es un respeto de jugador a entrenador”, manifestó Suárez.