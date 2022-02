Mbappe rompe el tedio entre el PSG y el Rennes

El francés Kylian Mbappe, con un gol en el tiempo añadido, rompió el tedio que presidió el Parque de los Príncipes a lo largo del partido de la Ligue 1 ante el Rennes para sellar un nuevo triunfo, el cuarto seguido (1-0), antes de recibir al Real Madrid en la ida de los octavos de la Liga de Campeones.

No necesitó más el conjunto de Pochettino, que dio sensación de pensar más en el martes, en la cita continental, que en un compromiso aparentemente irrelevante en un torneo que tiene más que encarrilado. Aventaja en dieciséis puntos al Marsella, segundo en la clasificación.

No apretó el acelerador en ningún caso el PSG que afrontó como trámite el duelo con el conjunto de Bruno Genesio que llegó a París con cinco derrotas en sus ocho últimos partidos.Y eso que Mauricio Pochettino no se guardó nada para la visita del Rennes, un equipo irregular que busca un sitio en Europa. El técnico argentino afrontó el choque del Parque de los Príncipes con todo el arsenal disponible. Sin descanso para Leo Messi ni para Kylian Mbappe a pesar de los trece puntos de renta respecto a su perseguidor en una Ligue 1 que no se le va a escapar.

Solo fue cauto con Ángel Di María y el neerlandés Georginio Wijnaldum con molestias físicas durante toda la semana y que solo disputaron la última media hora. En cuanto a Sergio Ramos y Neymar se quedaron en la grada. Aún no están a punto.

Pochettino, que eligió al costarricense Keylor Navas como meta titular en lugar del italiano Gianluigi Donnarumma afrontó el choque contra el Rennes con el siguiente once: Keylor Navas; Achraf Hakimi, Marquinhos, Presnet Kimpembe, Juan Bernat; Julian Draxler, Leandro Paredes, Marco Verratti; Xavi Simons, Leo Messi y Kylian Mbappé.

El tedio invadió gran parte de la primera mitad. Con el PSG como dominador pero sin ritmo. Con tranquilidad. Sin espacios y previsible. La primera gran ocasión, de hecho, fue del equipo de Bruno Genesio en un cabezazo de Baptiste Santamaría tras un córner que se marchó fuera por poco.

Mbappe y Messi ofrecieron sus primeras señales justo antes del intermedio. Cada uno dispuso de una ocasión y el francés, además, tiró al palo en el 40.

No cambió el panorama después aunque el cansancio afectó a los visitantes y el cuadro de Pochettino encontró más espacios. Es ahí donde está a gusto. No obstante, pudo anotar el Rennes en otro balón aéreo de Gaetan Laborde. Mbappe fue la principal baza parisina. Una arrancada suya tuvo una mala definición. También marcó, a la hora de partido, tras un gran pase de Messi, pero el tanto fue anulado por fuera de juego.

Di María y Wijnaldun saltaron al campo para jugar los últimos veinticinco minutos. El partido se abrió al final. El gol llegó cuando el choque parecía abocado al empate. En una acción de talento de Mbappe en el tiempo añadido. Recibió un centro de Messi y su tiro cruzado superó a Dogan Alemdar. No necesitó más el líder que aguarda ahora el choque serio, ante el Real Madrid.