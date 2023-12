Neymar sorprendió con la petición que le hizo al presidente del Santos de Brasil.

Neymar, uno de los ídolos del Santos, pidió que la camiseta 11 no sea usada por ningún jugador hasta su eventual regreso al club brasileño, anunció este lunes el presidente del equipo, Marcelo Teixeira.

"Ayer (domingo) recibí una llamada suya y me dijo: 'Presidente, ya que has retirado el 10 hasta que el Santos vuelva a primera, entonces retira el 11 hasta que yo vuelva'", declaró Teixeira al canal TV Santa Cecília, de la ciudad portuaria de Santos.

El pedido de Neymar fue interpretado por Teixeira como señal de un eventual retorno del jugador del Al Hilal saudí al Santos, club que jugará en 2024 en segunda división por primera vez y donde Neymar se formó como jugador.

Lea también. Neymar se mostró destrozado por el descenso del histórico Santos de Brasil

"Me alegré y ya tengo esperanzas. Me ha hecho mucha ilusión que el regreso a la primera división sea tan rápido y el retorno de Neymar en el futuro también. Estudiaremos el asunto y mantendremos también guardado el 11 esperando a que vuelva Neymar", apuntó el dirigente, que no habló de fechas específicas.