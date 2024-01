"No está pulido y listo", la fuerte crítica de un histórico del Manchester United a Luis Díaz.

Mohamed Salah es, sin duda, el futbolista de mayor jerarquía del Liverpool inglés.

El peso del egipcio en el equipo que dirige Jürgen Klopp es determinante, y ahora el estratega alemán tendrá el reto de suplir su ausencia, debido a que estará concentrado con su selección en la Copa Africana de Naciones.

Debido a esto, el peso ofensivo ahora recae en el colombiano Luis Díaz, así como en Darwin Núñez y Cody Gakpo.

No obstante, hay quienes no confían en que el vacío de Salah sea llenado por estos jugadores, entre ellos Gary Neville, exfutbolista del Manchester United.

“Muchos de esos jugadores se han ido y han vuelto a un periodo de transición, como Cody Gakpo, Darwin Núñez y Luis Díaz. Ellos aún no están pulidos, no están listos. No están en la cima de sus carreras como cuando tú empiezas a tomar decisiones precisas. No pensé que el Liverpool estaría en la carrera por el título y todavía no creo que lo logren. La duda que tengo se debe a estos tres jugadores, pero sabemos que Klopp es algo diferente como entrenador”, dijo Neville en Sky Sports.