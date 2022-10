Para que no se los pierda: programación de los partidos del Mundial en horario colombiano

El hecho de que la Selección Colombia de fútbol de mayores no vaya a estar en el próximo Mundial de Fútbol no significa que los seguidores a este deporte en nuestro país vayan a ser ajenos a este certamen.

A poco más de dos meses para el inicio de este evento, que se cumplirá entre el 20 de noviembre y el 18 de diciembre, la gente ya empiezan a agendarse para poder disfrutar de los partidos, máxime que algunos les coincidirá con su periodo de vacaciones.

“Con el objetivo de que todas las selecciones dispongan del tiempo suficiente para recuperarse, la fase de grupos tendrá una duración de doce días; se jugarán cuatro partidos al día”, informó la Fifa, tras dar a conocer la programación.

El local, Qatar, y Ecuador, instalados en el Grupo A, protagonizarán el juego naugural el 20 del ya citado mes (11:00 a.m.)

Entre tanto, a partir del 21 de noviembre, los partidos de la fase de grupos se disputarán a las 5:00 a.m., 8:00 a.m., 11:00 a.m., y 2:00 p.m. en horario colombiano. Así será la constante hasta el lunes 28.

Dado que algunos de los últimos partidos de la primera fase será determinantes para la clasificación a la segunda. La última fecha de cada cuadrangular, que se cumplirá entre el 29 de noviembre y el 2 de diciembre, tendrá cuatro encuentros por día. Dos se disputarán en simultánea a las 11:00 a.m. y los restantes a las 2:00 p.m.

Entre tanto, los octavos de final, fase que se cumplirá entre el sábado 3 de diciembre y el martes 6, tendrá sus enfrentamientos a las 10:00 a.m. y 2:00 p.m. Idénticos horarios tendrán los duelos de cuartos de final, el viernes 9 y sábado 10.

Entre tanto, las semifinales fueron programadas para el martes 13 y miércoles 14, a las dos de la tarde.

El partido el tercer puesto se jugará el sábado 17 a las 10:00 de la mañana, horario que se repetirá en la final, pactada para el domingo 18 de diciembre, en el estadio Lusail.