Pekerman: “Soy un enamorado de Colombia y sigo con el corazón de los colombianos”

“No puedo comparar desde el afecto y la parte humana, porque tengo todo el mejor recuerdo del cariño de la gente de Colombia. En lo futbolístico es una situación diferente, porque Colombia ha sabido estar en mundiales, ha tenido etapas de generaciones importantes de futbolistas que la llevaron a mundiales y tuvo otro ciclo que no. Acá en Venezuela estamos en lo que se busca, pero todavía no se ha logrado, esa es la diferencia”, expresó.

Pekerman fue cauto a la hora de hablar de su salida de la Tricolor y no quiso ahondar en detalles al respecto.

“Cuando me fui dije que no iba a hablar y lo que no se dijo en su momento no me parece correcto decirlo ahora ni en ningún otro lugar. Mi cariño siempre por todo el pueblo, la gente, los jugadores y la selección”, concluyó.

Pekerman tendrá que verse muy pronto las caras con el equipo que ahora dirige Reinaldo Rueda, pues en marzo del año entrante estas selecciones se enfrentarán en desarrollo de la fecha 18 de las eliminatorias suramericanas hacia el Mundial de Qatar.