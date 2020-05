Presidente de Boca dice que aguardará resolución judicial en el caso del colombiano Villa

El presidente de Boca Juniors, Jorge Amor Ameal, dijo que aguardará una resolución judicial para determinar el futuro en el club del jugador colombiano Sebastián Villa, acusado de golpear y amenazar a su expareja Daniela Cortés.

"Es un tema sensible para Boca, para sus dirigentes y para todo el mundo. Nosotros queremos ser esclavos de la Justicia en todo. Ser serios. En cuanto la Justicia determine, Boca va a determinar", dijo el directivo en diálogo con Radio La Red.

El volante colombiano de 25 años negó las agresiones y aseguró que su ahora expareja lo estaba "extorsionando".

"Hoy hay otras acusaciones que están pasando, que yo no me quiero hacer cargo de nada. Nosotros nos queremos hacer cargo de que, cuando la Justicia decida, a nosotros inmediatamente no nos va a temblar el pulso para decidir, ya sea para un tema o para el otro", afirmó Ameal.

El presiente de Boca Juniors dijo que "mientras tanto" Villa "sigue siendo" jugador del club porque tiene contrato vigente.

"Pero a nosotros lo moral y lo económico no nos supera. Nosotros vamos a apostar por la moralidad, al ser humano. Todos estos temas no son menores. Todo lo que tengamos que hacer lo vamos a hacer, que no le quepa la menor duda a la sociedad en su conjunto, pero principalmente a los socios y simpatizantes de Boca", explicó.

Cortés denunció a Villa a fines de abril, primero públicamente y luego ante la Justicia, por "violencia de género, amenazas y lesiones" y compartió en sus redes sociales imágenes en las que se la ve golpeada y ensangrentada.

"Nos gustaría que la Justicia fuera más rápida y defina la situación, pero yo creo que a corto plazo va a tomar una decisión y vamos a actuar. Yo creo que cuando hagamos lo que tengamos que hacer no nos vamos a equivocar", dijo Ameal.