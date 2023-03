¿Quiénes serán los primeros clasificados a los cuartos de final de la Liga de Campeones? Prográmese con los partidos

Una jornada emocionante se vivirá este martes en la tarde en los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa, cuando se jueguen los dos primeros partidos de vuelta.

Estos encuentros confirmarán a los dos primeros clasificados a los cuartos de final.

Chelsea y Borussia Dortmund protagonizarán el primer duelo, mientras que el Benfica chocará con el Brujas.

Todo por definir

El Borussia Dortmund sacó ventaja en el ‘choque’ de ida al ganar por 1-0 al Chelsea.

Sin embargo, el cuadro inglés sabe que es un marcador que se puede remontar y por ello saldrá con toda su artillería para conseguir una victoria por uno o más goles.

El duelo es toda una final para el Chelsea, que ya no tiene opciones de ganar la Liga Premier, y enfoca su objetivo principal en la ‘Champions’, para salvar la temporada.

Escuche el pódcast de Tribuna Deportiva: Pódcast: ¿Tiene con qué reaccionar el Atlético Bucaramanga?

Además, Graham Potter, técnico del elenco inglés, está con el ‘agua al cuello’ por sus malos resultados en lo que va de año.

Con apenas seis triunfos desde que sustituyó a Thomas Tuchel en septiembre, Potter figura entre los peores técnicos de la historia del Chelsea por números y si no accede a cuartos, no solo se quedará sin incentivos esta temporada, también puede que sin trabajo.

“El Chelsea es un equipo al que le gusta atacar, tener la pelota, dominar el balón... Ese es el fútbol que me gusta jugar. Me siento muy libre aquí y me gusta. Me encanta”, afirmó Joao Félix, delantero portugués del Chelsea.

Por su parte, el Dortmund llega a este partido en medio de la pelea por ganar la Bundesliga y con la ambición de mantener la ventaja que tiene para meterse entre los ocho mejores de la competencia más importante a nivel de clubes en Europa.

Además, el conjunto alemán lleva diez partidos ganando en la liga local, motivo suficiente para saber que no va a poner las cosas fáciles al Chelsea.

El compromiso se disputará en Stamford Bridge, a partir de las 3:00 de la tarde.

A sentenciar

Con una ventaja que deja muy poco para pelear en el duelo de vuelta, el Benfica recibirá al Brujas de Bélgica, desde las 3:00 p.m.

El cuadro portugués ganó por 2-0 en la ida, demostró su superioridad y prácticamente tiene ‘un pie’ en los cuartos de final, algo que tendrá que ratificar esta tarde en el estadio de La Luz, en Lisboa.

A diferencia de sus rivales belgas, los lusos se han mostrado intratables tanto en las competiciones domésticas como en las europeas.

Lideran la Liga de Portugal con una cómoda ventaja, y la marcha del argentino Enzo Fernández no ha tenido un impacto sustancial en los planes del técnico alemán Roger Schmidt.

Lea también. Lionel Messi confía en que el París Saint Germain avanzará en la Liga de Campeones

Por su parte, cuarto en la Liga belga, el Brujas sólo ha sumado 2 victorias en sus últimos 16 encuentros, lo que ofrece un panorama muy complicado a su nuevo entrenador, el inglés Scott Parker.

Solo uno estará en los cuartos de final.

Los partidos del miércoles

Las acciones continúan el miércoles, con el crucial partido entre Bayern Múnich y París Saint Germain, donde los alemanes serán locales, desde las 3:00 p.m., y tiene una ventaja de 1-0 en el partido de ida.

En el otro encuentro, también a las 3:00 p.m., se verán las caras el Tottenham y el Milán, en una serie que ganan los italianos 1-0.