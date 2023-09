Rafael Santos Borré, urgido de minutos de juego, le apunta a cumplir sus nuevos retos con el Werder Bremen

"En primer lugar no fue posible incluirlo en la lista de jugadores inscritos para el partido, porque la fecha límite para eso era el viernes a la hora del almuerzo y tampoco estará en Bremen hoy hasta tarde esta noche. Pero estará en el partido de mañana y conocerá al equipo y al club, antes de unirse a la selección nacional de Colombia el domingo", añadió Clement Fritz .

"Tras el traspaso de Niclas al Borussia Dortmund, nos quedó claro que todavía nos gustaría fichar en ataque. Con Rafael, lo hemos logrado", expuso Clement Fritz, director de fútbol del Werder Bremen, que destacó la satisfacción del club por contar con Borré, aunque avanzó que aún no estará disponible para el partido de este sábado contra el Mainz.

#MoinRafael Rafael Borré wird auf Leihbasis bis zum Ende der Saison vom Liga-Konkurrenten Eintracht Frankfurt an die Weser wechseln. Herzlich Willkommen am Osterdeich, Rafael https://t.co/SdZb5108mp #Werder pic.twitter.com/6punrn80Ad

Por su parte, el atacante Rafael Santos Borré se pronunció en las últimas horas y mencionó que: “Viví al Werder como rival y me sorprendió la pasión con la que abordan los partidos. Conozco al Werder desde pequeño y sé qué grandes jugadores han jugado aquí. Aunque los últimos años no han sido fáciles, el club va por buen camino. Estoy feliz de ser parte de eso en la próxima temporada. No puedo esperar para empezar”.

Entre los principales retos que tendrá Rafael Santos Borré se encuentra recuperar el protagonismo que ha perdido durante los últimos meses y aportar en el ataque de su nuevo club.